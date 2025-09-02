³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥ÈBreakingDown¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥­¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡áBD¡Ë¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¡È¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤³¤Èºî²È¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î±»ÅÄ½ã»Î¡Ê45¡Ë¤¬26Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¸òºÝÃæ¤ÎÃË½÷¤ÎÅ¹¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ë»ÙÊ§¤¤¤ò¤á¤°¤ê¡¢»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£±»ÅÄ¤Ï¡¢°ìÉô¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡ÖºòÆüº£¤ÎÈà½÷¤Ë½é¤á¤Æ¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤¿¤´ÈÓÂå¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¼«Ê¬¤¬Â¿¤á¤Ë½Ð¤¹¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ª¶â¼õ¤±¼è¤ë»þ¤Ë¡ØÂ¾¤ÎÃË¤Ê¤éÁ´Éô½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ë¡Ù¤Ã¤Æ¥Ü¥½¥Ã¤È¸À¤ï