NY金は4月来高値、東京金は最高値米利下げ観測や地政学的緊張インド中国が購入 東京時間07:51現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝16611.00（-8.00-0.05%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3549.40（+33.30+0.95%） 金価格が上昇。時間外でNY金は4月22日以来の高値をつけている。東京金は一時、史上最高値をつけた。米利下げ観測の高まりと地政学的緊張が金の上昇につなが