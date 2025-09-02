東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値147.18高値147.38安値146.79 148.03ハイブレイク 147.71抵抗2 147.44抵抗1 147.12ピボット 146.85支持1 146.53支持2 146.26ローブレイク ユーロドル 終値1.1711高値1.1736安値1.1687 1.1785ハイブレイク 1.1760抵抗2 1.1736抵抗1 1.1711ピボット 1.1687支持1 1.1662支持2 1.1638ローブレイク