東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値172.36高値172.55安値171.80 173.42ハイブレイク 172.99抵抗2 172.67抵抗1 172.24ピボット 171.92支持1 171.49支持2 171.17ローブレイク ポンド円 終値199.35高値199.56安値198.37 201.01ハイブレイク 200.28抵抗2 199.82抵抗1 199.09ピボット 198.63支持1 197.90支持2 197.44ローブレイク