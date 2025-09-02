東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.35高値8.38安値8.31 8.45ハイブレイク 8.42抵抗2 8.38抵抗1 8.35ピボット 8.31支持1 8.28支持2 8.24ローブレイク シンガポールドル円 終値114.61高値115.20安値114.44 115.82ハイブレイク 115.51抵抗2 115.06抵抗1 114.75ピボット 114.30支持1 113.99支持2 113.54ローブレイク 香港ドル