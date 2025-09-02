東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6552高値0.6560安値0.6527 0.6599ハイブレイク 0.6579抵抗2 0.6566抵抗1 0.6546ピボット 0.6533支持1 0.6513支持2 0.6500ローブレイク キーウィドル 終値0.5900高値0.5915安値0.5890 0.5938ハイブレイク 0.5927抵抗2 0.5913抵抗1 0.5902ピボット 0.5888支持1 0.5877支持2 0.5863