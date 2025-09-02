トランプ氏がブラジルに新たな制裁検討ブラジルはBRICS首脳電話会議を予定 トランプ米政権はブラジルに対し新たな制裁を検討しているとCNNが報じている。ロシア産ディーゼル輸入に対する貿易措置の導入が予想されており、今後1週間から1週間半以内に実施される見通しだと米政府関係者が語った。 ブラジルはトランプ関税政策について議論するため、8日にBRICS首脳電話会議を開催することを予定している。トランプ関税