柴咲コウが主演し、オダギリジョー、満島ひかりが共演する映画『兄を持ち運べるサイズに』より、家族を想う優しさに満ちた本予告が解禁された。【動画】もう一度、家族をやり直す4日間がはじまる『兄を持ち運べるサイズに』予告編本作は、作家・村井理子が実際に体験した数日間をまとめたノンフィクションエッセイ『兄の終い』をもとに、中野量太監督が脚本・監督を務めて映画化。絶縁状態にあった実の兄の突然の訃報から始