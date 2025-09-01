「プラダ ビューティ（PRADA BEAUTY）」が、手肌、爪、キューティクルをケアする「プラダ ハンド トリプルケア ハンドクリーム」（8030円）を発売する。10月1日からプラダ ビューティ トウキョウと公式オンラインストアで先行販売し、8日から全国で取り扱う。ハンドクリーム発売は同ブランド初。 また9月12日に発売する「リップ バーム フロスティング ケア」（7260円、リフィル 6160円）、通称「バナナバーム」の発売に合わせ