日清製粉は8月5日に「第3回日清製粉国際穀物科学シンポジウム」を開催し、小麦粉ユーザーや研究機関から約100人が参加した。冒頭、登壇した山田貴夫社長は「本日のシンポジウムでは米加日を拠点に穀物科学の最前線で国際的に活躍している4人の先生が講演する。当社からも2題の研究報告を発表する。本日の情報を日頃の研究開発、商品開発にご活用いただきたい。当社も穀物科学分野の基礎研究をこれまで以上に推進していきたい」と話