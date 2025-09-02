◆米大リーグカブス７×―６ブレーブス＝延長１０回＝（１日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が１日（日本時間２日）、本拠地・ブレーブス戦に「３番・指名打者」でスタメン出場し、５打数１安打だった。カブスは同点の延長１０回２死三塁でケリーが左翼へサヨナラ安打を放ち、誠也がホームを踏んだ。１点を追う初回２死走者なしの１打席目は、先発右腕・ストライダーから左前安打