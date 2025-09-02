アフガニスタン東部で発生したマグニチュード（M）6．0の地震で、800人を超える死者が出た。1日（現地時間）、ロイター通信によれば、前日午後11時46分ごろアフガニスタン東部ナンガルハル州ジャララバード近郊で発生した地震により、800人余りが死亡し、2500人余りが負傷したとアフガニスタン内務省が明らかにした。倒壊した建物によって生き埋めになったケースが多く、実際の人的被害はさらに増える見通しだ。米国地質調査所（US