スイス食品大手ネスレのCEOを解任されたローラン・フレックス氏＝スイス国内、2014年9月（AP＝共同）【ジュネーブ共同】スイス食品大手ネスレは1日、ローラン・フレックス最高経営責任者（CEO）を同日付で解任したと発表した。直属の部下と恋愛関係にあり、調査の結果、同社の行動規範に抵触していたとしている。フレックス氏は昨年9月1日付でCEOに就任しており、1年で解任となった。後任には、ネスレのコーヒーブランド「ネス