中国の習近平国家主席が1日に中国の天津で開かれた上海協力機構（SCO）首脳会議と拡大会議で、「陣営対立といじめ行為に反対する」として米国に批判の刃を向けた。その上で中国主導のSCO開発銀行設立を提案し、グローバルサウス（南半球の新興国と開発途上国）の安全保障・経済分野協力強化を促した。SCO議長国を代表して習主席はこの日、「平等で秩序正しい多極化された世界を提唱する。加盟国の安全保障と経済協力を支援するため