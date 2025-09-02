東京世田谷区の住宅街で、40代の韓国人女性を殺害したとみられる30代の韓国人男性が羽田空港で警察に捕まった。1日、NHKなどによると、被害女性はこの日午後1時30分ごろ、血を流して道端に倒れている状態で発見され、病院に搬送されたが亡くなった。女性は発見当時、首に刃物で刺されたような傷があった。日本の警察は殺人容疑で30代韓国人男性の行方を追い、羽田空港で身柄を確保した。韓国居住の男は、女性に会うため3日前に日本