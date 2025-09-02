Netflixのドラマ「ウンジュンとサンヨン」の予告編が、このほど公開された。配信開始日が9月12日に確定。予告編が公開されるとキム・ゴウンとパク・ジヒョンという2人のトップ女優の強い存在感が、韓国ドラマファンをざわつかせた。 【写真】ドラマ「ウンジュンとサンヨン」で主演するキム・ゴウン（上）とパク・ジヒョン 同作は、互いを慕い憧れながらも、嫉妬し憎みながら深く関わり合ってきた、親友の人生を描いた物語。