宝塚歌劇団は1日、111周年記念式典「One and only きらめきの、その先へ－」を兵庫・宝塚大劇場で開催し現役・音楽学校生を254人が出演した。 【写真】OGも続々！華やかな式典が行われた宝塚大劇場 OGの34期から104期まで約1100人や関係者などを招待。第1部では月組の鳳月杏、天紫珠李、星組の暁千星、詩ちづる、宙組の桜木みなと、春乃さくらの3組のトップコンビが、正装の黒紋付きに緑の袴姿で口上。「111周年を迎え