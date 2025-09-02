EU（＝ヨーロッパ連合）は、フォンデアライエン委員長を乗せた飛行機がブルガリアに着陸する際に、GPSの電波妨害を受けたと発表しました。ロシアが関与した疑いがあると主張しています。【映像】ブルガリアでのフォンデアライエン委員長EU報道官の発表などによりますと、8月31日午後、ポーランドからブルガリアに向かっていたフォンデアライエン委員長の飛行機が、着陸直前に電波妨害を受け、GPSが機能しなくなりました。イギ