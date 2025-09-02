気象台は、午前8時22分に、大雨警報（土砂災害）を井川町に発表しました。また洪水警報を大潟村に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を大潟村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・井川町に発表 2日08:22時点秋田県では、2日夜遅くまで土砂災害に、2日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□大雨警報・土砂災害2日昼前から2日夜遅くにかけて警