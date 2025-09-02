「頑張って自炊しているのに食費が上がるいっぽう」主婦の「みさむー」さんは月5万円だった食費を2万円ダウンさせ、年間24万円の節約に成功した。しっかり食べて健康を維持しつつ、ケチ道を邁進する日々の生活をのぞき見!【写真】真似したい！みさむー流「適材適所の購入先」工夫しておいしく食べ切るかが大事衝動買いをしてはお金に困り、夫婦ゲンカをする両親を反面教師に、学生のころから身の丈に合った生活を心がけていた