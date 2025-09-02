人気ドラマ『コンフィデンスマンJP』の韓国リメイク版で主演を務める女優パク・ミニョンが、“クズ夫”との再共演について語った。【画像】パク・ミニョンの濃厚キスシーン9月1日、ソウル麻浦（マポ）区のスタンフォードホテルでは新ドラマ『コンフィデンスマンKR』の制作発表会が行われた。『コンフィデンスマンKR』は、多才な能力を持つ詐欺師3人がこの時代の悪党たちに復讐を仕掛ける痛快な詐欺劇だ。社会システムの隙を巧妙に