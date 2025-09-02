カンタスリンクは、パースとクリスマス島、ココス島を結ぶ路線を11月3日に開設する。旅客・貨物サービスを含む、オーストラリア政府との5年間のパートナーシップの一環として運航する。月・金曜の週2往復を運航する。機材はエアバスA319型機かエアバスA320型機を使用する。クリスマス島は島の63％を国立公園が占め、アカガニの大移動で有名。ココス島は2つの環礁を形成する27のサンゴ島から構成される。■ダイヤQF361パース（09