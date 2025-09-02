All About ニュース編集部では、2025年8月20〜21日の期間、全国10〜60代の男女205人を対象に、「日本の三大名湯」に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「日本三御湯（にほんさんみゆ）」ランキングの結果をご紹介します。「日本三御湯」とは、秋保温泉・別所温泉・野沢温泉の3つを指し、いずれも皇室ゆかりの由緒ある名湯として歴史書にも記されている特別な温泉地です。【3位までの全ランキング結果