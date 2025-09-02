「本当にやりたいことを見つけてビジネスとして形にする、アート型ビジネス」を展開する研究家・山田研太さんと、『「やりたいこと」はなくてもいい。』の著者でストレングスコーチのしずかみちこさん。目標を立てて逆算的に進めるアプローチと、偶然を楽しみ積み上げていく生き方――一見対照的な二人が、それぞれの経験と理論をもとに徹底討論します。果たして、私たちに合うのはどちらの生き方なのか。目標設定のスパンはどのく