地震による負傷者を避難させるための準備を整える民間防衛隊員や軍兵士ら/Hedayat Shah/AP（ＣＮＮ）アフガニスタン東部を８月３１日に襲ったマグニチュード（Ｍ）６．０の地震の死者が少なくとも８００人に達した。タリバン政権の報道官が明らかにした。負傷者は２８００人を超えているという。既に飢餓と経済危機に直面している山岳地帯の州では大規模な救出活動が行われている。ロイター通信が地元当局の話として報じたところに