バドミントン男子シングルス元世界王者で、４月から選手兼コーチとして活動している桃田賢斗（３１）＝ＮＴＴ東日本＝が、指導者としても存在感を発揮している。そのコーチング力の高さを現・男子日本代表の渡辺航貴（２６）＝ＢＩＰＲＯＧＹ＝が明かした。目からウロコの連続だった。渡辺は今季、かねて交流のある桃田が選手兼コーチを務めるＮＴＴ東日本に出稽古した。そこでは、常に世界と戦うことを念頭に置いた指導を受け