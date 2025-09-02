私（アユミ）は、夫のカズマと3人の子どもたち（小3、小1、年中）の5人家族です。義実家は車で1時間ほどの場所にあり、ときおり季節の挨拶などで顔を出すようにしてきました。義両親は基本的にとても優しい人たちで、うちの子たちもよく懐いています。夫は3人きょうだいの真ん中として育ち、兄のコウスケさんと妹のサナエさんがいます。しかし結婚当初から、私は理不尽な義兄や奥さんのリエさんの態度に違和感を抱いていたのです…