気象台は、午前8時12分に、洪水警報を五城目町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を秋田市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】秋田県・五城目町に発表 2日08:12時点秋田県では、2日夜遅くまで土砂災害に、2日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水2日昼前にかけて警戒1時間最大雨量50mm■能代市□大雨警報・