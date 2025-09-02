ゴルフはスポーツのなかでも、とくに意図した動きができないといわれる。 その原因が「細胞や脳に関係する」とわかり、自身も素早く100切りを達成した研究結果をレポート。 斬新な視点と理論が、レベルアップを目指すゴルファーに新しい上達のヒントをもたらす！ ※「MOS」とは「memory of the senses」の略で、距離感やフェースの状態などを具体的な感覚量として“小脳で記憶”こと。高い再現性を得よ