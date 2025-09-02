10年間音信不通だった娘から届いた一通のメール「3月23日って日付が、忘れられないんですよ。最後に娘と別れたのが’14年のその日でね。10年後の同じ日、ふとスマホを見たら、メールが届いてたんです」約１年半前、10年間音信不通だった娘から、突然一通のメールが届いた。《今年で20歳になります。もう成人ですし、親権に縛られずにお話しできるのではと思って。高橋さんがよろしければ》「パパじゃなくて、″高橋さん″。あとで