東京都の渋谷区立小中学校の建て替えに伴い建設された仮設校舎「青山キャンパス」の開校式が１日開かれ、松濤、広尾両中学校の生徒約４３０人が新しい学びやでの学校生活をスタートさせた。区立小中学校は老朽化のため全２６校のうち２２校の建て替えが決まっている。ただ、区内に広い遊休地が少ないことなどから、区は二つの仮設校舎を使い回し、１０校を順に入居させて本校舎の工事を進める計画だ。青山キャンパスには、鉄骨