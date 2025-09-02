インフレによる医療機器や設備の費用増は病院を直撃（写真：Yuri Arcurs Peopleimages / PIXTA）2026年度の予算編成に向けて、8月末で各省庁からの概算要求の提出を締め切った。2026年度予算編成で注目点の1つは、2026年度診療報酬改定がどう決着するかである。物価高騰の折、費用の増加に直面して経営難に陥る医療機関が出てきている。このまま医療サービスの価格（診療報酬単価）を不十分にしか上げないとなると、今後医療機関の