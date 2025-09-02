【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：レーバーデーの祝日のため休場NASDAQ：レーバーデーの祝日のため休場 1.概況 前日の米国市場はレーバーデーの祝日で休場でした。 2.経済指標等 主要な経済指標の発表はありませんでした。 3.為替・金利等 債券市場はレーバーデーの祝日で休場でした。2日朝のドル円は147円台前半で推移