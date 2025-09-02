Image: WEXLEY 連日のあまりの暑さに、すっかりココではない涼しいドコかに行きたいと、切に願う今日このごろ。今回は、機能性と約30Lもの容量を兼ね備えた旅行用バックパックをご紹介しましょう。大容量でもとにかく使い勝手ヨシ Image: WEXLEY ミニマルなデザインと、機能的で耐久性がある素材を組み合わせ