大の日本アニメファン８月17日朝８時前、ビジネスマンが足早に行き交う朝の東京駅出口で、黄色い声援を飛ばす女性たちがいた。その視線の先にいたのは、マスクを着用したアイドルふうのイケメン男性。タイの新進気鋭の俳優で歌手の、ジェフ・サター（Jeff Satur・30）だ。「’13年に『Broken World』で歌手デビュー。モダンなポップスや’80年代テイストのR&B、そしてヒップホップなど多彩なサウンドで、一躍タイの人気歌手に