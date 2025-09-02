「最後まで優勝争いをしたほうが面白い」新庄剛志監督（53）が指揮する日本ハムが、2016年以来のリーグ優勝に向けてソフトバンクと激しいデッドヒートを繰り広げている。フランミル・レイエス外野手（30）が本塁打、打点でリーグ２冠と打線を引っ張り、エースの伊藤大海投手（28）が２年連続最多勝を狙える位置につけるなど投打の歯車がかみ合っている日本ハム。８月中旬にみずほＰａｙＰａｙドーム福岡で行われたソフトバンクとの