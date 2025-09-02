【モデルプレス＝2025/09/02】バカリズムとメイプル超合金のカズレーザーがMCを務めるテレビ朝日系『家事ヤロウ！！！』（毎週火曜よる8時〜）が、9月2日の放送で最終回を迎える。【写真】カズレーザー「隣はふみちゃん？」贈り物公開◆「家事ヤロウ！！！」7年半の放送に幕家事ド素人の芸能人たちが、家事をゼロから学び、好評を博してきたドキュメントバラエティー『家事ヤロウ！！！』。2018年4月、深夜2時台に誕生して以来、7