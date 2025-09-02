阪神・早川太貴投手（２５）が８月２７日のＤｅＮＡ戦（横浜）でプロ初先発初勝利を挙げた。２４年度育成ドラフト３位で入団し、７月１３日に支配下契約を勝ち取ると、同１６日・中日戦でプロ初登板。ルーキーイヤーは着実にステップアップしてきた。そして、シーズン終盤につかんだ１勝目。右腕の心の成長とは−。◇◇８月２７日のＤｅＮＡ戦。早川は大粒の汗をかきながら、５回を２安打無失点と強力打線を封じ込んだ