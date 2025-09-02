ドイツ２部のマクデブルクは現地９月１日、リーグ・アンのオセールに所属するFWオナイウ阿道を完全移籍で獲得したと発表。背番号は「45」に決定した。2019年と21年には、森保一監督が率いる日本代表に招集された経験もあるオナイウは、21年７月に横浜F・マリノスからトゥールーズへと完全移籍して欧州初挑戦。23年８月からはオセールでプレーしていた。 そんな29歳FWは、マクデブルクの公式サイトで「マクデブルクへの