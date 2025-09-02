【ソウル＝藤原聖大】北朝鮮の朝鮮労働党機関紙「労働新聞」は２日、金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記が同日未明、中国・北京で３日に行われる「抗日戦争勝利８０年」記念の軍事パレードに出席するため、専用列車で国境を越えて中国に入ったと伝えた。２日中に北京に到着するとみられる。正恩氏の訪中は約６年半ぶり。