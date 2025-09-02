２日の東京株式市場は強弱観対立のなかも主力株中心に買い戻しがやや優勢の展開となりそうだ。日経平均株価は反発し、４万２０００円台前半で頑強な値動きとなることが予想される。ただ、前日の米国株市場がレーバーデーの祝日に伴い休場だったことから、買い手掛かり材料不足で上値を積極的に買い進むことも見込みづらく、上げ幅は限られそうだ。取引時間中は米株価指数先物や外国為替市場の動向に左右される