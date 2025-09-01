薬を服用した際、グレープフルーツジュースを一緒に飲むと、薬が効きすぎてしまい体に悪影響を及ぼします。薬を処方される際、薬剤師から注意喚起をされますが、誤って同時に摂取してしまった場合、どのように対処すればいいのでしょうか。薬剤師の渡辺さんに伺いました。 ※この記事はMedical DOCにて【薬は「食後」に飲まないとダメ? 薬剤師に食間･食後の意味や理由、飲み忘れの対処法を聞く】と題して公開し