大阪9月限ナイトセッション 日経225先物42400+150 （+0.35％） TOPIX先物3075.0+8.5 （+0.27％） シカゴ日経平均先物― （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 1日の米国市場はレイバーデーの祝日で休場。欧州市場はドイツDAX指数が0.57％上昇、英国FTSE100指数は0.10％上昇、フランスCAC40指数が0.05％上昇した。欧州委員会のフォンデアライエン委員長がウクライナへの多国籍部隊