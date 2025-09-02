北海道の秋の味覚「秋サケ」の初競りがさきほど札幌の中央卸売市場で開かれ、１キロ１１万１１３４円の史上最高値で競り落とされました。札幌の中央卸売市場で開かれた初競りでは日高の高級ブランド・「銀聖」などおよそ１．７トンの秋サケが競りにかけられました。最高値は、札幌市内の水産会社が競り落とした１キロ１１万１１３４円で記録が残っている２０１４年以降でもっとも高い値がつきました。（最高値でサケを競り落とした