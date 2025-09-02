気象台は、午前8時2分に、洪水警報を上小阿仁村に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】秋田県・上小阿仁村に発表 2日08:02時点秋田県では、2日夜遅くまで土砂災害に、2日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■能代市□大雨警報・土砂災害2日夜遅くにかけて警戒・浸水2日昼前にかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報2日昼前にかけて警戒■大館市□大雨警報・