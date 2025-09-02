米ヒップホップグループ、ザ・ルーツのクエストラヴによる実写版「おしゃれキャット」がお蔵入りになったという。1970年に公開されたディズニーアニメの実写化を進めていたクエストラヴだが、ディズニー側が企画を中止したと明かしている。ポッドキャスト番組「スコア：ザ・ポッドキャスト」でクエストラヴはこう話す。「ディズニーが3人目の社長に交代して、まあ新しい経営陣が来れば、どうしたって再編はあるよね」「それでまた