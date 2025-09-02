リクルート（東京都千代田区）が運営するニュースサイト「SUUMOジャーナル」が、「渋谷駅まで電車で30分以内、家賃相場が安い駅ランキング2025」を発表しました。上位15駅のうち8駅が「小田急小田原線」沿線対象となる駅は、不動産サイト「SUUMO」に掲載されている、渋谷駅まで電車で30分以内の駅（掲載物件が20件以上ある駅に限る）。対象物件は、駅徒歩15分以内の賃貸物件（10平米以上〜40平米未満、ワンルーム・1K・1DK。定