友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はカップルの出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は出張で3日間ほど家を空けることに。その間、付きあって5年になる彼氏が代わりに家事などしてくれることに。出張も無事終わり、家に帰ると玄関には女性の靴が…。この後、2人はどうなるのでしょう