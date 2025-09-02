終戦後の引き揚げ者が函館税関に預けたままになっている当時の紙幣や証券について、今年だけで６件の返還が実現していることが分かった。長らく「１年に１件あるかないか」という状態が続いていたが、戦後８０年の今年は遺族らの問い合わせが急増しているという。３日にも「７件目」として北方領土・国後島の元島民２世が返還を受ける予定だ。函館税関が保管しているのは、満州（現中国東北部）や樺太（現ロシア・サハリン州）