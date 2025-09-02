夢に終わった“57年前の春”。8月21日、大阪・関西万博会場のEXPOナショナルデーホール「レイガーデン」で、プラハ放送交響楽団のソリストらによるコンサートが開かれた。1968年8月21日を偲んで〜大阪・関西万博 プラハ放送交響楽団のソリストらによるコンサート〈2025年8月21日 大阪市此花区・夢洲 会場のEXPOナショナルデーホール「レイガーデン」〉プラハ放送交響楽団は、チェコ・フィル管弦楽団、ブラハ交響楽団とともに